「冉起當代」展覽會新加坡登場 盼藝術走進生活

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（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）睽違3年，「冉起當代」（Affordable Art Fair）展覽會本週重返新加坡，展示逾千件當代藝術品，民眾可在輕鬆環境下欣賞各類作品，還有機會以較親民的價格把作品買回家，讓藝術走進生活。

AAF活動自2010年起，每年在新加坡舉行，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020、2021連續2年停辦，直到今年才恢復舉辦，活動自18日至20日舉行。

活動總監許祖榕接受中央社記者訪問時表示，AAF的重要性在於教育大眾如何收藏藝術品，透過比較親民的價位，讓民眾感到「藝術是可以很友善的」。

他指出，AAF每件藝術品的價格都在新幣1萬5000元（約新台幣33萬9690元）以下，其中75%的藝術品價位在新幣7500元以下，還有一些價位在新幣1000元以下。

許祖榕說，會場除了展示藝術品，還有繪畫體驗活動，現場也有食物、飲料，民眾可以在很輕鬆的環境下欣賞藝術品。

這次展覽會共有80家藝廊參與，來自新加坡、台灣、韓國、印度、英國、澳洲、日本、馬來西亞等20多國。主辦單位指出，共有逾千件、超過650位藝術家的作品，除了畫作、裝置藝術，還有畫作結合舞者表演的擴增實境多媒體藝術創作。

展示作品包括陳俐維、游孟書等台灣藝術家的創作。游孟書展出5件「美力拜拜」系列作品，將生活周邊的美國文化相關物件及商品翻製成蠟燭，接著把熔化變形的蠟燭與台灣傳統神桌燭台結合，再以樹脂原料做翻模塑型製成裝置藝術品。

這5件作品包括米老鼠、維尼熊、NIKE鞋、海綿寶寶等。游孟書透過視訊受訪表示，這系列作品把台灣的傳統燭台與全球化連結，將全球化的意象與地區特色文化結合，一方面展現兩者共存，另一方面又是一種「權力性的宣告」，代表「這是我的土地，這是我的國家，這是我生活的地方，也是我歸屬之處」。

另一名台灣藝術家陳俐維也有5件以油料創作的「砌畫」作品參展。她說，受到疫情影響，已有2年多沒有參加海外展覽活動，這次參展主要原因是認為疫情之後，「應該動起來了」。

陳俐維表示，疫情之前經常赴海外參展，疫情期間不能出國，反而讓她有機會好好在國內生活、創作，多了一些沈澱的機會，「也更有動力畫更多東西」。

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AAF於1999年創立，以好玩且平易近人的方式推廣藝術欣賞，在全球10個城市舉辦活動，包括倫敦、紐約、阿姆斯特丹、漢堡、新加坡、香港、雪梨等，期盼讓藝術走進每個家庭之中。

AAF是由英國Ramsay Fairs籌辦的藝術展之一，自1999年以來，至今賣出累計價值超過新幣6.81億元（約合新台幣154億元）的藝術作品，顯示民眾對物美價廉當代藝術品的需求與日俱增。（編輯：馮昭）1111118

「冉起當代」（Affordable Art Fair）展覽會本週重返新加坡，自18日至20日舉行，其中一項結合舞者表演的擴增實境（AR）藝術創作十分吸睛。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月18日

「冉起當代」（Affordable Art Fair）展覽會本週重返新加坡，自18日至20日舉行，展示作品包括台灣藝術家陳俐維創作的「砌畫」作品。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月18日

「冉起當代」（Affordable Art Fair）展覽會本週重返新加坡，自18日至20日舉行，展示作品包括台灣藝術家游孟書的「美力拜拜」系列作品。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月18日