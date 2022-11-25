從文青變憤青再收斂稜角 李明璁接受修正中的自己

（中央社記者張若瑤台北25日電）社會學者李明璁大學從文青變憤青，差點當政治幕僚，2000年大選後離台留英5年，歸國踏進學術圈，卻經歷「這輩子沒想過的Fighting」。李明璁錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何收斂稜角，學會接受修正中的自己。

「我曾經是自我感覺不良好，對自己很挑剔又焦慮的人。」曾以「我在市場待了一整天」拿下金鐘獎的社會學者李明璁，小心翼翼形容過往如雲霄飛車般劇烈擺動的生活，「回過頭看，好像還蠻精采刺激，但人會累，我希望有個平穩安靜、不過度移動的人生」。

以流行用語形容，李明璁是「斜槓族」，高中喜歡文學的他，在1980年代解嚴前後進入大學，跟著學運浪潮走上街頭，「就是文青變憤青，被各種社會運動洗禮」，這段經歷讓李明璁有得有失，他將憤怒的能量轉化為行動，到立法院當助理，「我不是研究所畢業，直接決定要留學深造的人」。

為了搞清楚社會福利政策形成的過程裡，為什麼總不盡如人意，李明璁實際參與年金政策的研擬，「我知道各種可能性與不可能，也明白2黨當時如何運作，造成什麼問題」。稱這是「無間道式」研究法，李明璁認為，想理解那個場域發生的事，一定要「臥底」，「當時我真的有可能成為專業政治幕僚」。

然而，待在政治圈前後快4年，他發現自己低估了群眾心理問題，「政黨輪替或修法也不見得能解決」，李明璁開始思考，如果文化是社會重要主題，他能在其中扮演何種角色？很快的，李明璁便體悟必須給予熟悉事物新的視野，「2000年第一次政黨輪替時，我離開台灣，去英國一待就5年」。

那段日子開始是辛苦的，「不到2個月，我就把行李箱攤開，想包袱款款買機票回家」。念社會學的李明璁，被劍橋大學「社會人類學」系錄取，「那是更硬派的文化研究與具傳統性的機構」，修博士班課程的同時，他還得去碩士班補足人類學學分，「光一篇書評作業就寫3次才過關」，教授退完報告，還揪李明璁喝一杯，「我深刻感覺，留學不是換地方上課，學文化該走出狹義的教室，滲入整個城市或國家」。

這讓李明璁對「學以致用」有更開闊想像力，「我沒有覺得非當學者不可」，初衷面朝台灣的他，放棄英國工作機會，選擇回國貢獻，「產業界不太聘用社科或人文博士設計產品、探測市場趨勢，所以我還是找了人生第一份教職」。沒想到12年後，不只一次獲得優良教師獎的李明璁，匆忙地離開待了將近12年的舒適圈。

「我終究有了一場這輩子沒想過Fighting。」從助理教授升等副教授卡關，李明璁陷入訴訟，即使他離開台大轉任北藝大的同時，也創業了，仍未放棄追求公平正義，「未升等也好，不續聘也好，責任不在我身上，而是台大有疏失」。

李明璁把與台大一來一往的互動比喻為「離婚」，先生將過錯都推給太太，而太太只能透過官司釐清責任，「即使我勝訴了，但有一件事情很無奈又必須接受：也許原來的人已經不愛你了」。

轉換跑道初期，看似一切都好，但李明璁卻多了不斷纏繞的心結，有聲音一直質問著：「為什麼是我？我做錯了什麼？」他曾經以為離開是意外，有一天卻突然驚覺，「說不定進入台大，才是一個意外」。與在業界努力的同學們做的事很像，只不過自己碰上的機會是「教職」，這樣想著，李明璁於是釋懷了，「台灣正在轉型，而我恰好被丟向新宇宙的大航海地圖中」。

從文青變憤青，走上街頭做社會運動，再踏進立法院做政治工作，意外與學院連結，又劇烈的切斷關係，「從外界看，會覺得這個人很衝、很難相處吧？」李明璁走入市場接觸攤商後，慢慢收斂起稜角，「現在我可以接受不完美與修正中的自己」。即使不順卡關，或者得到稱讚，也都不會再有過度的情緒反應，「我會說，這是一種不低頭也不仰頭的狀態」。

在破碎訊息塞滿生活的數位時代，瞬間專注力很重要，身為最早使用臉書的一批人，李明璁對於社群網絡的態度有4個階段性變化，「我的學生說，臉書上寫超過200字的都是老人。」那些年，他經歷哪些心境轉折？當各式各樣的內容不斷穿過身體又流失，該如何拿回身心主控權？

這些內容將在25日「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/S0w7TVJZUfA）、之二（https://youtu.be/-yWW0Yfg1TU）。

「空中小客廳」自3月起，一個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇/香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇/公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇/世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇/醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇/『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇/創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇/烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇/統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇/斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第一個週六上架。（編輯：張芷瑄）1111125