【空中小客廳S2E29-1｜我們的魔幻時代】李明璁談瓶頸：和台大離婚是我沒想過的fighting

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社會學者李明璁（左）在台大任教快12年後，一場這輩子沒想過fighting，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享心路歷程，並將與台大一來一往的互動比喻為「離婚」。中央社記者裴禛攝 111年11月25日

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■「我們的魔幻時代」系列專題九：（雜訊篇／斷開數位焦慮 ）

主持人：張若瑤

與談人：李明璁／探照文化創辦人暨執行長

主題：數位時代的專注練習

高中純粹喜愛「文學」的李明璁，因為1980年代解嚴前後社會運動風起雲湧，順勢於大學期間走上街頭，「就是我們現在講的，文青變憤青。」這促成他後來拿到碩士學位，便直接進立法院當助理，「我不是一個研究所畢業，就直接決定留學深造的人。」他稱自己當時是「臥底」，「我們已有全民健保，為什麼沒有國民年金？」1996年，李明璁是如何執行「無間道式」的研究方法？

「我有可能成為一個專業的政治幕僚。」然而，2000年政黨輪替之際，李明璁為何選擇抽離熟悉環境，去了英國5年？秉持「面朝台灣」的初衷，學成回國的他，在台大找到了教職投身學術圈，「念博士時，我沒有覺得非當學者不可」，12年光陰飛逝，在升等過程中他卡關了，「終究有一場，我這輩子沒想過fighting」。

李明璁把與台大一來一往的互動比喻為「離婚」，先生將過錯都推給太太，而太太只能透過官司釐清責任，「即使我勝訴了，但有一件事情很無奈又必須接受：也許原來的人已經不愛你了」。

轉換跑道初期，李明璁心底不斷纏繞著質問的聲音：「為什麼是我？我做錯了什麼？」他曾經以為離開是意外，有一天卻突然驚覺，「說不定進入台大，才是一個意外」。

從文青變憤青，走上街頭做社會運動，再踏進立法院做政治工作，意外與學院連結，又劇烈的切斷關係，「從外界看，會覺得這個人很衝、很難相處吧？」李明璁直言曾是自我感覺不良好的人，挑剔又容易焦慮，離開舒適圈待在菜市場，卻反而學會如何收斂稜角，「現在的我，能夠接受不完美、還在修正中的自己」。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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**********************************************〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。

‧10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇／統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。

‧11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇／斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

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