【空中小客廳S2E29-2｜我們的魔幻時代】李明璁的3個專注練習：進心流、深呼吸與數腳趾

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社會學者李明璁上中央社好POD分享如何在數位時代拿回身心的主控權。中央社記者裴禛攝 111年11月25日

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■「我們的魔幻時代」系列專題九：（雜訊篇／斷開數位焦慮）

‧主題：數位時代的專注練習

‧主持人：張若瑤

‧與談人：李明璁／探照文化創辦人暨執行長

你知道「社會人類學」是什麼嗎？「能見樹又見林，看得到一顆樹的細節，也可以鳥瞰一整片森林。」李明璁走進菜市場，便是一種實踐，「那是上至總統下至里長， 每一個人選舉、不分黨派都要去的地方」。而這門學問，同時也適用數位時代。

「我的學生說，臉書上寫超過200字的都是老人。」李明璁使用臉書有4個階段，2010年非常熱絡加好友，1年後發現自己不習慣過度黏膩的人際關係，「從2011年到2017年，我是處在沒有臉書的狀態」。直到2017年才又回頭用臉書，那些年，他經歷哪些心境轉折？

智慧手機普及後，破碎短促的訊息打亂人類認知節奏，除了文字如此，影像與音樂也愈發有急迫性，2倍速、3倍速的吸收模式，正孕育無法深度學習的病態社會，那會產生什麼樣的問題？

30秒的抖音串、朋友圈刷屏，甚至是Facebook到line的群組訊息，讓你愉悅的同時也承載著焦慮，情緒似乎靜不下來，各式各樣的內容不斷穿過身體又流失，以至於沒有什麼能讓你沉澱，好像也沒有什麼可以震撼你，到底該如何拿回身心的主控權？

「深呼吸是一種有趣的儀式」、「感覺一下鞋子裡的腳趾頭」……。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：王昱文 ｜‧文字：張若瑤

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〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。

‧10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇／統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。

‧11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇／斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

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