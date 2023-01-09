以色列駐台辦事處慶30年友誼 攝影展11日登場

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（中央社記者王寶兒台北9日電）駐台北以色列經濟文化辦事處與駐台拉維夫台北經濟文化辦事處今年迎來設館30週年，以色列駐台辦事處將透過「當台灣人遇見以色列攝影展」，呈現台灣民眾視角下的以色列。

以色列駐台辦事處今天透過國立中正紀念堂新聞稿表示，為慶祝雙邊友誼與豐碩交流成果，以色列駐台辦事處特別舉辦此次攝影展覽，邀請各界共享台、以雙邊交流成果。

展覽所展出的30幅照片皆由台灣民眾掌鏡，拍攝地點除知名的耶路撒冷、特拉維夫之外，還有其他14個以色列城市，且作品收錄拍攝年份橫跨近10年，可讓觀者觀察、挖掘時空變化。

照片中可看見台灣民眾會有興趣的以色列景點或體驗，有些則呈現台、以文化相似之處，例如街頭小吃或傳統市場；也有些是只有在以色列才能看到的獨特景觀和文化，例如死海或是安息日。

以色列駐台辦事處表示，在這30週年、共1萬多天的日子裡，見證許多以色列和台灣合作的進展，包含簽署了超過25項雙邊協定，合作項目橫跨研發、科技、科學、教育、健康及社會福利等各種領域，而雙邊貿易總額與旅遊人次皆穩定增加，學術與藝文交流也持續成長。

以色列駐台辦事處表示，對於過去30年，辦事處帶著驕傲及滿足；對於未來，則衷心期盼可以持續擴展並深化與台灣、台灣人民之間的友誼及合作。

「當台灣人遇見以色列攝影展」將於1月11日在文化部所屬國立中正紀念堂中央通廊展出至3月12日。（編輯：張雅淨）1120109