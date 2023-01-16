故宮南院新春展件 大吉大利喜氣洋洋

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）故宮南院春節「翰墨空間」展出清代畫家余省畫作「仿御筆盆橘」，亞洲織品展推出「清 閬苑長春」冊中2幅刺繡「南枝祝慶」與「錦繡團圓」，展件呈現大吉大利、喜氣洋洋的氣氛。

故宮南院今天發布新聞稿表示，春節將至特別展出與過年氣氛相關的作品，「翰墨空間–故宮書畫賞析」展清代宮廷畫家余省「仿御筆盆橘」畫作，取橘「吉」諧音，大吉大利，還有北宋米芾「甘露帖」搭配展出「清 施餘澤 拜石圖」，是走春首選。

故宮南院說，亞洲織品展應景推出「清 閬苑長春」冊中2幅月令花卉刺繡作品。「南枝祝慶」繡著畫眉鳥站在桃花枝上，寓意喜上眉梢，「錦繡團圓」則是繡球花搭配蜻蜓，象徵大自然春日融融的景象。

故宮南院表示，乾隆9年（1744年）清高宗巡幸天津盤山，見古寺中有盆橘子主幹挺拔，樹冠枝葉經過多年修整，有如2層華麗的綠傘。乾隆帝喜愛之餘，不僅當場為它寫詩作畫，還帶回細心照料，翌年再命宮廷畫家余省重摹自己的畫作，就是這幅「仿御筆盆橘」。

故宮南院指出，書法與蘇軾、黃庭堅、蔡襄並稱「宋四家」的米芾以愛石聞名，見到醜陋巨石，不但稱它為兄，還穿戴官服鞠躬敬拜。這次展出「甘露帖」即是他寫信給友人，描述自己雇了百人，從山林間運回有著81個「大如碗、小如指」孔穴的奇石，不久後，老天降下潔白如玉珠的甘露，滿布在石頭上的祥瑞奇景。

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另外，搭配「甘露帖」展出「清 施餘澤 拜石圖」，描繪了米芾的愛石軼事，畫中巨石造型奇特，有瘦、漏、透等文人喜愛的奇石特徵，人物執笏板彎趴的姿態也相當誇張，展現米芾顛狂率直的真性情。

兔年新春連假（1月20日至1月29日）故宮南院天天開放，開放時間為館內上午9時至下午6時（1月21日除夕至下午4時），園區上午5時至夜間12時；1月23日（初二）至1月28日（初七）博物館1樓大廳安排魔術、踢踏舞及國樂表演，另有免費參加的手作課程，憑票可兌換多款展廳遊戲，歡迎蒞臨。（編輯：黃世雅）1120116