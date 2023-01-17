告五人攜手千名學生共演 新歌首唱登WE ARE

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中華文化總會將於除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，日前在台北流行音樂中心舉行預錄晚會，樂團告五人與千名高中生的演出壓軸登場，高中生們還「加碼」舞蹈表演。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）為祝福迎接成年里程碑的新生代，文總春節特別節目WE ARE，邀請千名高中生與樂團告五人合唱，高中生們還「加碼」舞蹈表演，彩排時讓告五人驚喜不已。

中華文化總會將於除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」。文總今天發布新聞稿表示，今年畢業的高中生深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，例如國中畢業典禮會縮小規模或改以網路視訊舉辦，WE ARE中的WE ARE THE NEXT橋段，便特別向高中生致意，祝福他們迎向新未來。

WE ARE日前於台北流行音樂中心舉行預錄晚會，告五人與高中生們的演出壓軸登場。告五人演出後於後台受訪表示，很榮幸首次跟這麼多高中生合唱，演出歌曲中，也首唱了專輯新歌，且他們事前並不知道千人學生的舞步，彩排看到後就覺得很震撼，「很像回到高中！」

文總表示，錄影晚會當天，告五人一出場就引起全場歡聲雷動的尖叫和掌聲，節目好幾度必須等觀眾們歡呼完才有辦法繼續好好收音，高中生共舞橋段的畫面更是震撼。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：陳政偉）1120117