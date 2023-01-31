施宣煌「島國之聲」演出 邀樂迷感受無壓力古樂

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）從英國學成歸國10年，古樂男高音施宣煌將舉行「島國之聲」個人獨唱會，帶來威尼斯島、英格蘭島及台灣島相關的歌曲。施宣煌表示，希望樂迷來到這裡就是輕鬆聽歌，感受輕盈的古樂。

施宣煌今天在記者會上表示，他真心希望大家來聽音樂會不要有壓力，音樂會第一首他就準備了作曲家史卡拉第的「沉睡吧，戰爭的雷霆」，希望透過這首樂曲讓戰爭、疾病都遠離人們，還給大家平靜的生活。

施宣煌表示，威尼斯島在中世紀成功躲過黑死病侵襲，當時威尼斯總督施行嚴格的隔離政策，這也讓文藝復興在威尼斯發揚光大；英格蘭島則是因為這是他念書求學的地方，特別有感情。

這次音樂會上特色之一則是將會同時出現大鍵琴與鋼琴。施宣煌上半場邀約英國同窗大鍵琴演奏家蔡耀德一起合作演出。蔡耀德家人來自台灣，但他生長在英國，「英國是我的家鄉，這次我也將在音樂會上演奏韓德爾的音樂。」

蔡耀德表示，當時韓德爾可以說是個住在英格蘭、作曲像義大利人的德國人，「即使到現在，韓德爾音樂中代表的創新精神，足以代表這個時期英格蘭的音樂。」

施宣煌壓力最大的則是下半場的台灣民謠，他邀約鋼琴家游適伃一起合作，精選「月夜愁」、「雨夜花」以及「青春嶺」等重新編曲，融入威爾第、德布西主題旋律，更有不同意境，「台語雖然是我的母語，但因為發聲、發音與演唱跟平常說話不同，反倒充滿挑戰。」

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施宣煌從小就喜歡歌唱，一路參加合唱團，國三升高中時決定改考音樂班，花了40天時間就考上，也被長笛前輩樊曼儂稱讚天生就是吃這行飯。北藝大音樂系畢業之後，施宣煌赴英國就讀倫敦大學英國皇家音樂院（Royal Academy of Music），也找到了巴洛克古樂作為自己一生鑽研音樂的最愛。

「島國之聲」男高音施宣煌獨唱會將於2月2日演出，地點在台北國家演奏廳。（編輯：陳政偉）1120131