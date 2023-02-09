考察台南人權歷史場址 「漫漶時光」專書出版

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市政府文化局今天宣布出版「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」；此書是委託國立台南大學以1年時間考察出20處台南人權歷史場址，將逾400頁調查研究改寫成普及易讀版本。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，文化局2020年台南人權歷史場址手冊問世後，2021年再出版專書「等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ」，考察出1950年郭琇琮案、高鈺鐺案、下營支部陳窗案、麻豆支部謝瑞仁案，1951年鄭海樹案與白河小組案，1952年李媽兜案、李義成案，1958年劉明電案、1971年台南美國新聞處爆炸案、1976年王壽案等11案共22處人權歷史場址。

文化局接著委託台南大學台南學研究中心，以1年時間考察出20處台南人權歷史場址，且將逾400頁專業調查研究成果改寫成普及易讀版本，再出版「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」專書。

文化局表示，「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」涉及歷史事件或白色恐怖政治案件，包括台南縣市228事件、台北市工作委員會郭琇琮案、大內楊清淇案、台南市工作委員會鄭海樹案、台南後堀基地李凱南案、陳武鎮案等6案。

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文化局人員說，研究團隊透過檔案文獻等原始史料、田野調查訪談的口述歷史，展開考察、比對、研究，重新讓淹沒在角落甚或被世人遺忘的白色恐怖歷史出土，目前已完成台南69處人權歷史場址調查研究。

台南市長黃偉哲表示，「轉型正義」是民主化台灣亟思面對的問題，歷史是一面不折不扣的「鏡子」，映照「鏡子」讓人對過去有更多對話與反思的機會，堅定邁步迎向美好光明未來。（編輯：黃世雅）1120209