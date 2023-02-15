高雄日本新浪潮情慾影展 精選增村保造5部經典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市電影館推出「増村保造：異色大師的情慾世界」影展，市府文化局15日在內惟藝術中心舉辦記者會宣傳。中央社記者林巧璉攝 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市電影館2月推出「增村保造：異色大師的情慾世界」影展，精選刺青、巨人與玩具、卍（萬字）、盲獸、痴人之愛等5部經典名作，於19日至25日在內惟藝術中心播映。

高市文化局今天在內惟藝術中心舉辦影展記者會，文化局副局長簡美玲致詞表示，2023年起高雄電影館開始推出日本新浪潮影展；導演大島渚、新藤兼人、今村昌平等人名作大受歡迎。今年適逢10週年，推出新浪潮先驅者、導演增村保造影展。

高市電影館館長黃皓傑說，這5部經典電影都改編自當代文學作品，因此加碼推出「增村保造X日本文學大師」書展，與高雄在地獨立書店三餘書店、特色餐廳海邊的格瓦拉攜手合作。

黃皓傑接受媒體聯訪表示，增村保造是自己心中最會拍攝女性唯美特性的名導，「如果要推薦一部必看作品，我會說是刺青，刺青的故事通俗，結合浮世繪文化，相當精彩」。刺青也是不少影迷認識增村保造時的入門名作。

黃皓傑說，增村保造是戰後日本電影導演，作品節奏明快，相當關注情慾展示。他被視為日本新浪潮電影先驅者，其作品更啟發大島渚、今村昌平等人作品。

電影館與日本台灣交流協會高雄事務所合作，精選增村保造1958年至1969年間5部經典，事務所所長小野一彥今天出席記者會說，很開心台灣人喜愛日本文化、電影，後續希望能攜手推出更多精彩活動。（編輯：黃世雅）1120215