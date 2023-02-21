化學專家變美術系教授 林震煌的轉彎人生

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（中央社記者王寶兒台北21日電）從分析毒品、農藥的化學專家，變成鑽研畫作的美術系教授，台師大美術系教授林震煌2年前受文保中心力邀，從化學系轉調，為文物修復提供科學助力，讓「文組」與「理組」領域相輔相成。

林震煌於1994年修得日本九州大學應用化學系博士學位，曾擔任科技部自然司化學推動中心分析化學小組召集人，學術專長包含光譜、質譜、層析分離、儀器設計等。

2年前，林震煌受國立台灣師範大學文物保存維護研究發展中心（文保中心）邀請，自原先任教的化學系轉調到美術系，如今以美術系教授身分持續於台師大任教，他人眼中的畫作，他說，在他眼裡看來「都是化學光譜」。

林震煌接受中央社訪問表示，雖然母親學國畫，從小也看著母親的作品長大，「但在我50歲以前沒碰過甚麼藝術品，都在寫論文，投期刊，對我來講，Paper才是我的神。」

林震煌笑說，很喜歡解決問題，專長之一是設計儀器，有問題就設計儀器去解決，寫成論文，再繼續找下一個問題去解決，「你打我的名字，會看到我之前為了糖尿病發明測血糖的呼吸偵測器。」

對林震煌而言，儘管以前分析物是毒品、農藥、戴奧辛等，如今換成畫作「也沒什麼不一樣」，「只是變成看的東西是藝術品，我眼睛跟人家不一樣，我看過去都是化學光譜。」

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長年接受委託修復、保存文物的國立台灣師範大學文物保存維護研究發展中心，近年所推動的「藝術品檢測分析與AI光譜解析跨領域人才培育計畫」，就是由林震煌主責的重大發展計劃，能將過去修復的文物資料整建成數據庫及建立身分證，優化未來的材質判別。

林震煌分享，早年環境分析、蛋白質分析非常熱門，但隨現代人生活環境提升，藝術越來越受重視，儘管當時受邀轉系「嚇了一跳」，但也認為是很好的機會，讓藝術品分析成為化學分析的一條新路，「藝術品化學分析以前台灣沒什麼人在做，這種跨領域結合對2邊都能帶來不一樣的結果」。（編輯：李亨山）1120221