愛無界限藝術作品展 中正紀念堂3日起展出

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「集聚不一樣 成就大力量–愛無界限藝術作品展」3日起將在台北中正紀念堂展出，歡迎喜歡藝術的民眾一同走入展場，感受多元族群所展現的多元媒材創作。圖為創作者王立青參展作品「鯨魚之夢」。（中正紀念堂提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）以「愛無界限」為主題，從特殊族群、幼童到銀髮族，每人動手創作，集結為「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」，將在3日起於中正紀念堂展出。

「愛無界限藝術作品展」由象鼻子親職教育協會主辦。國立中正紀念堂管理處今天發布新聞稿表示，展覽過去持續5屆以「愛無界限」為主題，邀請具藝術創作才華的特殊族群、銀髮族、地方人文攝影創作者等，以彩色筆、蠟筆、水彩、水墨、拼貼、陶土、黑白、彩色照片等多元媒材創作。

今年展覽共有118名創作者與會。象鼻子親職教育協會表示，世界本應沒有界限，藝術更是自由遼闊，多元族群創作的作品，都是以樸素的心分享生命點點滴滴。而愛無界限藝術作品展已是協會年度最重要工作，數年來累積數百名多元族群的創作能量。

中正紀念堂表示，「希望透過平面、立體視覺藝術作品傳達創作者們的創意與藝術風采，邀請喜歡藝術的朋友們以及爸爸媽媽們帶領孩子走入展場，感受多元族群朋友所展現的多元媒材創作。」

「集聚不一樣 成就大力量—愛無界限藝術作品展」將在3日至22日於中正紀念堂4展廳展出。（編輯：張雅淨）1120301