在老屋書店策畫音樂會 吳家恆讓書迷變樂迷

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長笛家歐珈妏（右）參與「巴赫在郭怡美書店」音樂節演出，她表示透過近距離演出加上解說分享，大家會漸漸覺得古典樂不遙遠。中央社記者趙靜瑜攝 112年3月8日

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）音樂會不只發生在音樂廳歌劇院，也可以在書店或酒吧，古典音樂節目主持人吳家恆策畫了「巴赫在郭怡美書店」音樂節，透過精巧音樂演出與台北迪化街百年老屋相呼應，讓書迷變樂迷。

吳家恆接受中央社記者專訪時表示，迪化街百年老屋，建材實在，聲響不會被干擾，空間挑高，不會有壓迫感，在這裡演奏音樂與聽音樂都很適合；已經演出多場，吳家恆表示演奏時間短，對音樂家的負擔較小，對聽眾的負擔也小，再加上適當的介紹解說，很容易把聽者、演奏者與音樂串聯起來，不會「失聯」。

吳家恆認為，不是到音樂廳殿堂聽音樂會才叫作專業，到咖啡廳書店聽音樂會就叫作業餘，「在這種非正式場地演出，可以有不一樣的效果；好比之前擊樂家鄭雅心就親自示範同一段旋律，用好幾支不同材質的琴槌演奏馬林巴木琴，民眾直接就可以感受到細微的差異，這是音樂廳很難做到的效果。」

即將在郭怡美書店演出的鄭雅心表示，像郭怡美書店的建物有挑高，石材厚實，手機訊號也會被牆面阻隔，聲響很像歐洲老房子，石感渾厚，殘響較長，對於室內樂或是獨奏演出都很好。

鄭雅心分享，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年來，大家避免群聚，音樂家開始在小型場地演出，直接與樂迷面對面，也會產生一種親密感，「在音樂廳大舞台做音樂，就很容易『音樂家形象』上身，要有一個音樂家樣子：但是在這裡演出，音樂家的個性可以流露，可以自然做自己。」

長笛家歐珈妏表示，郭怡美書店空間對於管樂演出很適合，聲音可以往上，音質乾淨，「我很喜歡跟樂迷靠近，之前就常常做沙龍音樂會，跟觀眾說話」；歐珈妏說，在演奏廳辦音樂會，很有可能就只是親朋好友來聽，但是在書店或是一般人會經過的地方演奏，加上一點解說分享，大家會漸漸覺得古典樂並不遙遠。

吳家恆表示，他也很意外「巴赫在郭怡美書店」音樂節可以做到18場，希望未來可以繼續辦下去，讓更多民眾逛書店之餘，也有機會接觸並愛上古典樂。

「巴赫在郭怡美書店」音樂會3月10日由長號家劉昱男演奏「無伴奏大提琴組曲選粹」改編成長號演出；3月11日由那娜擊樂二重奏演出「巴赫．法國組曲．馬林巴」；其他，還有吉他演奏家蘇孟風、大鍵琴家阮秀慈、女高音黃莉錦、巴洛克古長笛家張碩宇，以及長笛家歐珈妏等演出。（編輯：陳仁華）1120308