法金音叉獎得主佛絲特訪台 名琴「睡美人」相伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）法國金音叉獎得主小提琴家佛絲特將再度訪台，帶來貝多芬3首重量級小提琴奏鳴曲。佛絲特將帶來1704年製的史特拉第瓦里小提琴「睡美人」，為台灣樂迷演奏。

這把伊莎貝爾‧佛絲特（Isabelle Faust）帶來的愛琴「睡美人」（Sleeping Beauty）是由符騰堡銀行借給佛絲特的歷史名琴，也是目前史特拉底瓦里小提琴中少數仍保有原始琴頸的一把，1800年代末由某倫敦琴商在一座德國城堡的閣樓發現它，在這之前一個半世紀無人問津，因此才命名為「睡美人」。

鵬博藝術發布的新聞稿表示，德國小提琴家佛絲特從1995年以來都使用這把「睡美人」，至今將近30年，「這是一段發現之旅」，「這把小提琴最迷人之處就是它的琴音，非常細膩，每天都有不同的變化，早中晚聽起來都不一樣，在G弦上可以發出金色、銀色與閃亮的聲音，尤其是在大型的音樂廳演出更是完美。」

佛絲特說，「睡美人」這把小提琴彷彿是「真正的人類」，這次佛絲特使用法國名製弓家François Tourte的名弓，「這是我認為最完美的組合，可以讓我在演奏上揮灑自如。」

佛絲特與梅尼可夫（Alexander Melnikov）合作的貝多芬小提琴奏鳴曲全集錄音，獲得「留聲機雜誌」的「年度最佳室內樂專輯」、德國古典回聲唱片獎以及法國金音叉獎，已然成為當代演奏德奧作品的小提琴名家。

這次訪台，佛絲特將帶來貝多芬「a小調第四號小提琴奏鳴曲」、「F大調第五號小提琴奏鳴曲（春）」以及「A大調第九號小提琴奏鳴曲（克羅采）」。佛絲特表示，很高興終於又踏上台灣，「與貝多芬作品相處越久，越能在曲子的激情裡看到豐富的事物，我很期待能把這些收獲，面對面分享給台灣樂迷。」

力晶文化基金會執行長詹曼君表示，佛絲特是相當具有影響力的小提琴家，而她與「睡美人」的搭配，更是古典樂壇一大亮點，可以說重新定義了小提琴的抒情與歌唱性。

力晶2023藝文饗宴「佛絲特與梅尼可夫黃金二重奏」將於3月28日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳，3月29日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：李亨山）1120311