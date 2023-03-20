花蓮木雕職人藝術展新竹登場 刻劃原鄉文化之美

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花蓮縣木雕職人藝術展20日在新竹縣遠東百貨竹北店多元展場登場並舉行開幕儀式，展出木雕師卡兆．馬耀（左2）等人作品，花蓮縣長徐榛蔚（右2）、新竹縣長楊文科（左1）以及壽豐鄉原住民總頭目林榮元（右1）出席。中央社記者郭宣彣攝 112年3月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）花蓮縣木雕職人藝術展今天於新竹縣揭幕，曾獲行政院原住民族工藝薪傳獎的雕刻師卡兆．馬耀參與展出，用木雕記錄阿美族慶典與人文，讓民眾藉著木雕藝術認識原鄉文化。

花蓮縣木雕職人藝術展在新竹縣遠東百貨竹北店多元展場展出並舉行開幕儀式，展出卡兆．馬耀（胡銀祿）等人作品，花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科以及壽豐鄉原住民總頭目林榮元出席。

卡兆．馬耀向中央社記者表示，他是來自花蓮縣壽豐鄉和平部落阿美族人，這次展出作品包含阿美族人的生活、慶典與文化等，如作品「被扛舉的頭目」記錄著每當祭典開始之際，族人扛舉著頭目進入活動，這對族人來說是何等隆重，更是部落最重要的事情之一。

卡兆．馬耀說，這次展出20件作品，木材以樟木為主，每件作品雕刻時間依難易度及大小，約1至3個月完成，作品也賦予故事性，盼能引起族人共鳴與回憶。

徐榛蔚接受媒體聯訪表示，卡兆．馬耀未受專科訓練，透過體驗生活激起創作靈感，學雕刻至今近20年，作品以部落人物、生活及對自然的感情延伸，件件都讓人感動。

花蓮縣政府提供新聞資料指出，花蓮縣木雕職人藝術展在遠東百貨竹北店8樓多元展場展出，即日起至4月20日，楊文科和徐榛蔚邀請民眾前來，感受原住民木雕技藝，一探原鄉文化之美。（編輯：方沛清）1120320