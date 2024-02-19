「記憶中的37巷」畫展 重現舊時高雄旗鼓鹽街景

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄市壽山國中今年迎55週年生日，校友與美術班學生即日起在高雄市立歷史博物館展出「記憶中的37巷」畫展，透過作品穿越40年的學子情，重現舊時旗津、鼓山、鹽埕地區街景。

高雄市教育局今天發布訊息表示，壽山國中校友暨美術班學生舉辦「校友捐畫回娘家」活動，一同在史博館展出「記憶中的37巷」。展期自今天起至3月3日，藉由歷屆學生畫作，重現舊時旗津、鼓山、鹽埕地區街景，邀請民眾欣賞。

壽山國中校長林宜家表示，壽山國中位於半山腰，僅有一條路「鼓山二路37巷」可到，是55年來所有壽山人的共同記憶，求學歷程都在「37巷」中點滴成形。這次展覽收錄的校友畫作最早是1985年畢業，最晚是2023年畢業，彼此透過作品穿越40年學子情。

校友代表張澤邦提到，與爸爸、哥哥都是壽山國中畢業生，在壽山國中的時候就讀「三年十班」，恩師杜奇鴻恩威並濟，被學生戲稱「7-ELEVEN」，因為一年之中只有大年初一讓學生放假，初二就被老師叫回「娘家」返校學習，雖然老師如此嚴厲，但恩澤與愛至今仍在所有同學的心中，現在自己經營了一個小事業就取名為「三年十班」，因為壽山國中是他永遠感念的地方。

高雄市立歷史博物館副館長李旭騏表示，在水岸花香的歷史博物館，藉由歷年校友的實體畫作，與現今學生的多媒體影音展覽互相輝映，看見了時間的流動，讓高雄的歷史也活了起來。

「記憶中的37巷」自即日起展至3月3日，其中不乏記錄舊時旗鼓鹽地區的街景，現在雖已不復見，但藉由歷屆學生畫作，再次重現高雄人眼前。（編輯：孫承武）1130219