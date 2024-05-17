嘉縣新港文化館浮海塑島展 關注環境永續議題

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）新港文教基金會今天在嘉縣新港文化館25號倉庫舉辦「浮海塑島」展覽，藝術家林純用以大甲媽祖的淨港計畫回收品，創作「新港明日餐桌」塑料大餐，喚起民眾關注環境永續議題。

新港文教基金會今天發布新聞稿表示，林純用帶領新港基金會義工共同創作「新港明日餐桌」塑料大餐，所有材料運用今年大甲媽祖淨港計畫所撿拾回收垃圾及家庭回收塑料、農廢塑料。

基金會指出，透過藝術裝置創作出新港12道辦桌吉祥菜，讓民眾感受日常環境的污染與破壞、垃圾的入侵，關注環境永續議題。

林純用表示，近年來地質學家在討論「人類世」（Anthropocene）應如何界定，而大家的共識是，最能代表人類世的特質就是塑膠，塑膠被發明一百多年來，被廣泛運用也才近幾十年而已，如今塑膠充斥整個地球，懸浮微粒無所不在，對地球環境產生的影響，只能以浩劫來形容。

新港文教基金會董事長陳永華表示，創會37年來持續關心環保，籌劃一系列環保活動，包括環保教育巡迴宣導、大甲媽祖遶境新港的掃街淨港計劃等，環境議題真的需要更多人一起努力，美好的環境才能永續存在。

「浮海塑島」展期即日起至7月7日止。（編輯：郭諭儒）1130517