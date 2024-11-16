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聚合舞「我的名字，Kim」 演繹越南德國移民故事

2024/11/16 09:40（11/16 10:16 更新）
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創作團隊聚合舞Polymer DMT推出舞作「我的名字，Kim」，探索越南裔移民德國的家庭故事，與跨文化背景下的自我認同。（聚合舞Polymer DMT提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月16日
創作團隊聚合舞Polymer DMT推出舞作「我的名字，Kim」，探索越南裔移民德國的家庭故事，與跨文化背景下的自我認同。（聚合舞Polymer DMT提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月16日
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）同時駐點在德國與台灣的跨域創作團隊聚合舞Polymer DMT推出舞作「我的名字，Kim」，探索1個越南裔移民德國家庭的故事，探索移民第2代在跨文化背景下的自我認同。

「我的名字，Kim」由旅德藝術家羅芳芸主創，舞作改編自越南裔德國記者與作家Khuê Pham的半自傳小說「無論你們身在何方」Brothers and Ghosts。羅芳芸表示，從「為什麼我必須捨棄父母給我的名字」這個問題出發，結合舞蹈、影像與戲劇，聚焦戰後移民家庭如何在異鄉建立生活。

羅芳芸表示，主角Kim因為無法發出自己原生家庭所給予的名字Kiều的發音，而選擇了新的身分Kim，舞作從這裡出發，從而映射出移民後代面對身分認同上的困境，探索第2代移民在異地的自我定位與不斷變動的環境中如何共存。

在這部舞蹈劇場作品中，原著作者Khuê Pham與5位不同專業訓練與身體質地的街舞、芭蕾舞以及現代舞舞者同台演出，既扮演書中人物，也講述自身和父母輩的故事，通過舞蹈與劇場語彙詮釋跨文化生命經驗，探討全球化背景下不同世代價值觀的影響，並呈現戰爭創傷如何塑造家庭的生存空間。

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根據聚合舞Polymer DMT發布的新聞資料，近年因發表「身分系列」作品在德國與台灣受到矚目，近年與德國指標性2大劇院帕克表演藝術編創中心PACT Zollverein與德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心HELLERAU Europäisches Zentrum der Künste共製3個創作。「我的名字，Kim」是該系列的第3部曲。

舞蹈影像作品將於11月16日到17日受邀桃園鐵玫瑰藝術節登場，地點在桃園展演中心展演廳，29日與30日到德國埃森帕克表演藝術編創中心PACT Zollverein演出。（編輯：方沛清）1131116

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