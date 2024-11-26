台法學術交流協會設巴黎獎 資助建築學子赴法訓練

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）台法學術交流協會宣布2024年第3屆「巴黎獎」實習獎學金得主正式出爐，由成功大學建築研究所碩士生陳宥豪榮獲，將獲全額資助前往法國巴黎進行實務訓練。

台法學術交流協會今天透過新聞稿分享，「巴黎獎」每年名額僅1名，提供得主全額資助，包括機票、住宿、醫療保險及生活費，讓優秀學生到巴黎實務訓練，體驗國際化專業環境。

「巴黎獎」傳承法國「羅馬獎」精神，靈感源自1663年法王路易十四創立的「羅馬獎」。當時，這項獎助計畫甄選出最優秀學生，並提供資助讓他們前往羅馬進修，成為未來藝術與建築領域的重要人物。

如今，「巴黎獎」將這份榮耀延續到台灣，台法學術交流協會希望為建築學子提供深入國際舞台機會，藉此培養具國際視野的建築人才，讓台灣創意與實力被看見。

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台法學術交流協會指出，過往歷屆得主揭表現優異，2022首屆得主朱弘煜在巴黎知名建築事務所 Atelier Tsuyoshi Tane Architects實習4個月，卓越表現贏得事務所高度肯定；隔年第2屆得主蔡沛淇則在巴黎 Mosbach Paysagistes景觀建築師事務所實習，為台灣建築學子贏得國際認可。

他們期待本屆獎學金得主陳宥豪透過「巴黎獎」，在世界建築之都巴黎接受嚴謹訓練，累積經驗，提升專業能力，為台灣建築界注入新的創意與活力。（編輯：李亨山）1131126