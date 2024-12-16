TaiwanPlus預算案立法院卡關近2小時 刪2千萬元

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）立法院教育及文化委員會今天審查114年度文化部及所屬單位總預算，國際影音平台TaiwanPlus預算一度卡關，難產討論近2小時後，決議減列新台幣2000萬元。

立法院教委會審查明年度文化部及所屬單位總預算，其中文化部委託公視承辦的TaiwanPlus成效，接連遭國民黨立委萬美玲、葛如鈞、柯志恩等與民進黨立委郭昱晴、林宜瑾、范雲等人的質疑。

萬美玲、范雲等立委指出，TaiwanPlus目標以全英語製作期望讓國際認識台灣，平台成立3年，下載數卻不到20萬次，YouTube頻道觀看成效亦不佳，閱聽眾來源集中亞洲，國際擴散仍有進步空間，甚至陸續有美國大選報導用詞及賽德克族兒童參與節目內容等爭議。

針對TaiwanPlus效益不佳，公廣集團董事長胡元輝坦承還有很多充實的空間，目前平台剛設立3年多，相比於成立多年的韓國英文國際電視台阿里郎國際廣播，YouTube頻道月平均觀看數為800多萬，TaiwanPlus的YouTube頻道是平均100多萬。

胡元輝說，他們未來會用更多面向，如觀看時數、觀看次數和觀眾滿意度等面向來關注績效，「不可能在那麼短時間，有這麼大的關注，亞洲觀眾只是開始起點，美國閱聽眾也有佔3成」。

會中一度要將「發展國際教育傳播」預算中，編列給TaiwanPlus營運的新台幣8億5000萬元，直接減列1億元；但文化部長李遠則希望是減列200萬元。

國民黨立委葉元之、洪孟楷認為應即時停損，過去3年已給機會，要把人民納稅錢花在更能讓國際看到台灣的地方；民進黨立委范雲認為這個數據幾乎是叫它倒台、解散，建立頻道不容易；郭昱晴和張雅琳也表示，頻道像孩子需要時間摸索，應給予試錯機會修正。

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，當台灣有重大事件，半島電視台、BBC和東南亞新聞平台會與TaiwanPlus合作，要求提供第一手畫面與主播連線；同時也與CNN簽下2年合約，重大事件時播出TaiwanPlus新聞並標注資訊來源，頻道也已在北美落地。

余佳璋指出，明年預算費用6、7成為硬體設施採購，其他則是與日本、韓國、新加坡媒體跨國合作的大型產製。文化部政務次長王時思認為，努力了3年，許多國際合作案剛要啟動，刪減新台幣1億元影響很大，期待大家給予機會。

最終在數度休息、近2小時激烈討論後，文教委員會召委萬美玲宣布決議，將「影視音發展業務」案共減列2000萬元、凍結2億元；今日未完成討論的114年文化部及所屬單位總預算案將於30日繼續進行。（編輯：吳協昌）1131216