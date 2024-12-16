【文化普拉斯】中西融合創意料理的開創者 「意外的主廚」料理人生回憶錄

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：蘇綏蘭／知名主廚

主題：「意外的主廚」 蘇綏蘭的料理人生回顧

內蒙古出生，五歲搬遷台灣，後移民美國的知名主廚蘇綏蘭，原是台大歷史系畢業的學生，在美國攻讀圖書館學，卻踏上料理之路，並開創了「中菜為體、西餐為用」的跨文化飲食，被媒體封為「意外的主廚」。

蘇綏蘭的料理有三不—不味精、不冷凍食品、不罐頭，「新鮮」，就是她料理最重要的秘方。本集我們將帶領聽眾一起回顧蘇綏蘭的料理人生，從她自小與料理接觸的各個經驗，轉而踏入餐飲業的契機，餐廳經營面臨的困難及她對料理的熱愛與堅持，一一為聽眾揭曉。收聽本集文化普拉斯，帶您了解蘇綏蘭精彩的生命故事。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：艾昀熹

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ蘇綏蘭】

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影片來源：中央社