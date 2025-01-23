文策院疑發生職場霸凌 北市勞檢揪缺失限期改善

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）文策院遭離職員工投訴發生疑似職場霸凌案，台北市勞檢處今天派員實施勞動檢查，發現文策院實施職場不法侵害預防計畫時，有部分執行紀錄欠缺等缺失，已要求限期改善。

媒體今天報導，文化內容策進院離職員工指控文化科技處長李懷瑾涉職場霸凌與濫用公款。文策院回應，已聘請具法律、職業安全相關等專業外部委員，啟動內部調查。

台北市勞動檢查處發布新聞稿表示，為確保雇主有採取職場暴力預防措施及保障勞工的勞動權益，今天主動派員前往文策院實施勞動檢查，發現文策院有訂定職場不法侵害預防計畫，但執行方面出現缺失。

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勞檢處指出，文策院欠缺部分查核評估表等紀錄，且計畫未依指引執行，包含未明定申訴案件處理期限、部分工作場所未有危害辨識紀錄等，已要求限期改善，否則將依違反職業安全衛生法第6條第2項第3款規定，處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

勞檢處統計，台北市民眾反映有關職場不法侵害的申訴案件逐年上升，去年共計776件，呼籲各事業單位應重視並積極建立安全的工作環境，以維護員工身心健康及士氣，同時對企業生產力帶來正面影響。（編輯：張銘坤）1140123