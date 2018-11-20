過度撈捕短鮪數量驟減 經濟保育難兼顧

（中央社克羅埃西亞杜布洛夫尼克19日綜合外電報導）俗稱大目鮪的短鮪是全球最有價值魚種之一，為10億美元商機骨幹，嚴重過度撈捕已使這種魚類驟減，然而數十國今天未能就保護措施達成共識，經濟保育難兼顧。

在克羅埃西亞濱海城市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）舉行的「保護大西洋鮪魚國際委員會」（ICCAT）會議落幕，與會的約50國及歐洲聯盟（EU）成員國未就設定撈捕限額達成共識。

西班牙漁業聯盟（Cepesca）秘書長培瑞斯（Javier Garat Perez）說：「這是個挫敗與壞消息。」

科學家上個月警告，除非撈捕數量大幅下滑，否則這種油脂豐富、泳速快的掠食者恐在10年或20年內消失，震驚業界。

他們警告，短鮪（Bigeye tuna）數量已從歷史高點滑落至剩不到20%。

短鮪是所謂的熱帶鮪魚之一，雖不如大西洋黑鮪魚（Atlantic bluefin tuna）具有標誌性，但更具商業價值，在日本常被做成生魚片，全球各地超市也都能看見這種鮪魚做成的罐頭。

保護大西洋鮪魚國際委員會3年前針對撈捕短鮪的7大國設下6萬5000公噸的漁獲上限，並禁止在特定海域作業。

然而其他國家並不受漁獲限額約束，去年捕獲的短鮪達8萬公噸，遠超過漁場的承載能力。

許多代表團說，杜布洛夫尼克會議尋求針對漁獲量超過1575公噸的國家設定漁獲限額，包括巴西、塞內加爾、瓜地馬拉和維德角，但因商業利益無法達成共識。

率領南非代表團參與會談的恩杜戴恩（SiphokaziNdudane）說：「這個產業希望儘可能以最快速的方式獲利。」

法國漁業組織Orthongel首長黎瓦（Yvan Riva）說：「倘若我們無法在明年達成共識，將會是場災難。」

若干專家估計，每年共削減5萬公噸漁獲量，短鮪在2028年前恢復正常數量的機率有7成。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1071120