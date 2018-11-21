台灣攬才難 歐商會點出3大不利因素

（中央社記者潘姿羽台北21日電）產業界喊出「五缺」，其中「缺人才」的議題也是政府亟欲解決的事項，不過歐洲商會今天發布建議書時表示，台灣低薪、法規不友善、與中國關係緊張等狀況，不利吸引外國人才。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天發表2019年建議書，主題為「推向高端：台灣亟須21世紀最佳解決方案」，而談到人才議題，歐洲商會人力資源委員會直指，吸引外國人才主要靠生活環境、就業薪資與前景、法規3大關鍵，台灣生活環境相當友善，後兩者表現卻不盡理想。

歐洲商會人力資源委員會分析，台灣有3大問題不利吸引外國人才，一是低薪、就業前景不明，台灣的薪資水準和鄰近國家相比，不只相對低，還「低很多」，和新加坡、香港比，低2、3倍都很普遍。

其次，台灣的攬才相關法令多以保護國內就業為前提，因此設定門檻高；薪資水準低、對於外國人才來台就業又採高標準規範，難免讓人覺得不友善、姿態高，這樣的情況對吸引人才並無幫助。

人力資源委員會最後指出，台灣與中國關係緊張，政策禁止中國人才來台，但中國是最大的人才庫，可以理解台灣政府擔憂有竊取機密的疑慮，政策上可採提高標準、適度開放，但不宜禁止，否則中國大舉攬才，台灣卻關起大門，可能造成把企業、人才往外推的窘境。

歐洲商會也對台灣的徵才與留才方案提出建議，認為應從外籍人士平等待遇、進一步改革勞動法規等方面著手。

歐洲商會說明，台灣的環境相當適合外籍人士居住與工作，但因台灣主管機關習慣採取「本國或外國」對立思維，而非更公平地區分為合法居民或非居民，導致外籍居民所受待遇仍與中華民國國民有別，建議主管機關在檢視法案時，應關注歧視性待遇的問題。

改革勞動法規的部分，歐商會表示，台灣政府過去一年已採取行動，修正欠缺彈性的勞動法規，不過工作時數和條件等規定尚須努力，嚴格的工時規定不應適用於資深人員及管理階層。（編輯：鄭雪文）1071121