非洲豬瘟疫情延燒 經濟部呼籲電商共同防疫

（中央社記者廖禹揚台北21日電）非洲豬瘟疫情蔓延，除入境旅客攜帶未經檢疫豬肉製品，民眾也可能透過電商平台購入豬肉製品，經濟部呼籲電商平台共同防疫，目前蝦皮、露天市集、奇摩拍賣及PChome等電商業者都已響應。

中國遼寧8月爆發首起非洲豬瘟疫情，海關日前查獲旅客攜帶肉品入境，並從查獲肉品中驗出非洲豬瘟病毒；根據關務署統計，自8月1日至11月11日止，民眾透過電商平台、網路購買肉製產品，被查獲輸入郵包有26件，快遞15件。

為避免民眾透過電商購物平台買到疫區豬肉或其產品，蝦皮、露天市集、奇摩拍賣及PChome已主動加強清查過濾；部分業者主動建置禁止輸入疫區豬肉產品清單並阻斷下單，或於網站首頁公告全面禁賣疫區豬肉相關食品。

無店面零售商業同業公會及電商業者也積極配合防疫作戰，與政府合作建立防疫合作網絡。

依據「動物傳染病防治條例」及「植物防疫檢疫法」規定，以貨運輸入、快遞貨物及郵包寄遞等方式輸入動植物或其產品等檢疫物，均須符合檢疫條件規定，並向檢疫機關申請檢疫合格後始可輸入。

若擅自輸入禁止輸入檢疫物者，依「動物傳染病防治條例」第41條加重其罰則，將處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：陸倩瑤）1071121