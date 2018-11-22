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九合一
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九合一選前之夜 總統牌催票最後決戰
金鍾陽當選國際刑警組織主席 外交部盼挺台參與
再遭辱肥菊花 陳菊：一笑置之
總統：沒有一項改革是為了自己的利益
蔡英文力挺姚文智破棄保傳言 選前之夜再站台
中華奧會以假消息影響公投 楊忠和向監委陳情
國際
白宮經濟顧問暗示 可能把中國踢出WTO
美首席大法官罕見回擊 川普再噴口水
搶救工程奏效 比薩斜塔挺住了
移民大隊逼近 美防長獲授權賦邊界軍隊更大權力
伊朗：美軍基地和航空母艦均在飛彈射程內
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發現可疑爆裂性裝置 倫敦警方調查中
WTO同意 調查鋼鋁關稅與中國智財保護投訴
避免危及北韓關係 美韓軍演將縮減規模
兩岸
人大台灣議題研討會 學者關注第三勢力發展
房價跌 杭州蜀山街道成立房地產維穩小組
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紐時報導資安危機 台積電遭病毒感染成案例
iPhone XR傳雙11銷售好轉 估產量仍下修
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美股近10年12月行情 僅2年下跌
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台股開盤漲27.81點
道瓊指數微跌 法人：台股短期先看選後表現
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每股淨值低於10元 新日光等4檔22日起停資券
科技
超越摩爾定律 台團隊研究大突破登國際期刊
研究環保電子元件 台法科技獎頒予兩化工學者
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比特幣跌到今年最低水準 一度跌破4300美元
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本世紀結束前 全球6種氣候浩劫恐同時來襲
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社會
107年11月22日台灣各報頭條速報
離島賄選一票3000元 台東檢方聲押縣議員候選人
議員候選人夜市拜票遭揮拳 男子稱一時衝動
國道2號桃園大竹段車禍 4車追撞8傷
疑打擾男子用餐 議員候選人夜市發文宣遭揮拳
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高市長選舉賭盤 金門地檢跨海查獲
屏檢查獲1縣議員候選人賄選 聲押獲准
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柯文哲分身乏術 幕僚學姐挑大梁夜市拜票
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集童話寫成經典 熊與夜鶯看見奇幻冒險
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傳政府已向國際奧會說明 總統府：典型假訊息
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新台幣開盤升0.8分 為30.900元
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2018/11/22 09:05
（中央社台北22日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.900元開盤，升0.8分。1071122