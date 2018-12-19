郭台銘捐贈 台大癌醫中心落成

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台大癌醫中心醫院今天落成進入內部試營運階段，預計在明年7月4日正式開院服務。永齡健康基金會創辦人郭台銘提出「新百年醫療工程」的理想。

永齡健康基金會今天發布新聞稿指出，台大癌醫中心醫院在永齡健康基金會創辦人郭台銘簽約捐贈後經歷10年，今天落成進入台大癌醫團隊內部試營運階段，預計在明年7月4日正式開院服務。

台大癌醫中心醫院是郭台銘對台灣大學實體捐贈案中的一部分，目前台大醫院專業癌症照護病床只有138床，未來台大癌醫正式營運時，可提供550床，增加近4倍，同時將搭配其它智能及輻質治療等。

郭台銘也提出「新百年醫療工程」的理想，願承繼當年王永慶先生以企業家貢獻醫療界成為推手的精神，將華人抗癌及醫療的發展結合科技與人文，創造華人醫療發展的輝煌。

郭台銘捐贈包括癌醫等相關項目，起心動念是經歷失去家人的傷痛，前夫人林淑如、胞弟郭台成，先後因乳癌及血癌離世，郭台銘轉化這份悲傷成為抗癌的力量，今天晚間由永齡健康基金會與台大舉辦感恩晚會。

在晚會前，郭台銘在台大及癌醫等相關主管陪同下，參觀智慧護理站，病房等，期許台大癌醫以病患為中心，建立一個醫療4.0的智慧醫院，持續從「預防醫學的角度」來扎根，帶領走向「上醫醫未病」的境界。

永齡健康基金會執行台大捐贈案，也將鴻海集團包括雲端、行動通訊、物聯、智慧AI還有和夏普的8K影像技術等科技，藉由台大癌醫的應用平台為試驗場域，搭配旁邊正在興建的輻質中心，以台大東南校區生醫科技研究軸為核心，創建國際級癌症醫療重鎮，並整合台成細胞治療中心與永齡生醫工程館、台大癌醫中心醫院等，以台大永齡健康研究院成為華人生醫發展的重鎮。

台大癌醫中心醫院為地上15層、地下4層建築物，涵蓋住院照護、細胞治療中心、病人中心、預防醫學中心、門診治療、實驗研究等，預計明年7月正式對外營運。（編輯：黃國倫）1071219