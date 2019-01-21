國際廢鋼止跌起漲 豐興鋼價本週維持平盤

（中央社記者韋樞台北21日電）國際廢鋼價格連續下挫後止跌，土耳其和韓國大買廢鋼，造成廢鋼價本週開始小漲，中部鋼鐵大廠豐興本週各式鋼鐵成品，價格全數維持平盤。

豐興鋼鐵表示，廢鋼收購價繼2018年底起連續下挫，去年12月24日開出平盤價後維持平盤至今，最新價格每公噸新台幣7800元；鋼筋本週平盤，每公噸1萬6600元；型鋼基價平盤，每公噸2萬700元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼受匯率影響，本週下跌15美元，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼報價止跌反漲5美元，每公噸漲至265至270美元，維持低價；澳洲鐵礦砂每公噸漲1.25美元，由74.7美元漲至75.95美元。

豐興指出，國際廢鋼原料價格從去年第4季起跌跌不休，上週主要進口的美國貨櫃廢鋼好不容易維持平盤，國際廢鋼大買家土耳其和韓國見低價時機已到，同時鐵礦砂價格一路上漲，刺激大買家開始反手大買，推升本週國際廢鋼價。

豐興說，下游客戶這兩週鋼筋買氣不錯，主要是鋼筋庫存偏低而必須補貨，鋼筋價格目前維持平盤，但本週仍要密切觀察國際大買家是否繼續購進國際廢鋼，將影響未來價格走勢。（編輯：林興盟）1080121