這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫
國際

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元
國際

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國際廢鋼止跌起漲 豐興鋼價本週維持平盤

最新更新：2019/01/21 12:21

（中央社記者韋樞台北21日電）國際廢鋼價格連續下挫後止跌，土耳其和韓國大買廢鋼，造成廢鋼價本週開始小漲，中部鋼鐵大廠豐興本週各式鋼鐵成品，價格全數維持平盤。

豐興鋼鐵表示，廢鋼收購價繼2018年底起連續下挫，去年12月24日開出平盤價後維持平盤至今，最新價格每公噸新台幣7800元；鋼筋本週平盤，每公噸1萬6600元；型鋼基價平盤，每公噸2萬700元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼受匯率影響，本週下跌15美元，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼報價止跌反漲5美元，每公噸漲至265至270美元，維持低價；澳洲鐵礦砂每公噸漲1.25美元，由74.7美元漲至75.95美元。

豐興指出，國際廢鋼原料價格從去年第4季起跌跌不休，上週主要進口的美國貨櫃廢鋼好不容易維持平盤，國際廢鋼大買家土耳其和韓國見低價時機已到，同時鐵礦砂價格一路上漲，刺激大買家開始反手大買，推升本週國際廢鋼價。

豐興說，下游客戶這兩週鋼筋買氣不錯，主要是鋼筋庫存偏低而必須補貨，鋼筋價格目前維持平盤，但本週仍要密切觀察國際大買家是否繼續購進國際廢鋼，將影響未來價格走勢。（編輯：林興盟）1080121

地機族