台船妙手深度大修 70歲老海獅潛艦重游大海

經過台船公司兩年深度大修，70歲高齡的訓練用潛艦海獅號日前重游大海擔任訓練任務。圖為2008年海獅號在高雄港二號碼頭展示。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞、程啟峰台北21日電）經過台船公司兩年的深度大修，70歲高齡的訓練用潛艦海獅號歷經10餘項重要翻新工程，不論靜、動態試車測試終於符合海軍的契約要求，日前重游大海擔任訓練任務。

台船公司表示，台船曾於2016年底與國防部簽約，執行海獅軍艦維修工程。歷經約兩年時間，台船公司與國內外協力廠商戮力合作下，順利完成維修大任，未來除了讓海獅軍艦繼續服役外，也為國家重大發展政策「潛艦國造」注入強心針。

台船指出，服役70年的海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」因部分裝備商源已消失，加上艦艙狹小，維修相當困難，台船公司在維修工程中翻新10多項重要工程，這些裝備商源不易籌獲，都是與國內外廠商多次協調才備齊修繕料件，並透過許多繁瑣工序才完成修繕計畫。

台船也利用此次「海獅軍艦」深度大修機會聘請資深顧問與老技師到現場指導，並培訓潛艦國造相關技術人員與技工，這些受培育的技術人員未來都會投入潛艦國造工作，屆時執行國艦國造計畫時，就會有一批技術純熟的工程人員參與，節省人員培育時間，也可降低潛艦國造的技術風險。

海獅軍艦是美國海軍於二次大戰時所造，1974年移交給台灣，在台服役42年後，台船花了兩年時間及新台幣6億多元修繕完畢，也讓「海獅軍艦」刷新全球服役最久柴油潛艦的紀錄。（編輯：郭萍英）1080121