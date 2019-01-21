對政治人物沒信心 全球民眾更信任企業主

最新愛德曼全球信任度調查報告顯示，人們對於政治人物能否解決問題抱持的信心低落，於是將希望轉向企業。（圖取自愛德曼行銷公司網站 www.edelman.com）

（中央社達佛斯21日綜合外電報導）根據最新愛德曼全球信任度年度調查報告，全球民眾對所屬企業信任度遠超越對政治領袖的信任。反映出在達佛斯世界經濟論壇（WEF）年會召開前夕，不確定性和悲觀氣氛瀰漫。

路透社報導，最新愛德曼全球信任度調查報告（Edelman Trust Barometer）顯示，全球僅1/5民眾相信，目前經濟、政治和社會體系運作對他們有利；且有近6成民眾認為，貿易衝突正傷害他們所屬企業，並令他們冒丟飯碗的風險。

悲觀氣氛在已開發國家最濃重，以日本為首，當地去除受過大學教育、收入高於一般平均且經常接觸新聞的「有見識民眾」後，高達84%一般民眾不相信5年後生活會更好；其次是法國的79%，德國的74%和英國的72%，這些全都遠高於調查訪問的27國民眾平均的49%。

人們對於政治人物能否解決問題抱持的信心低落，於是將希望轉向企業。75%的受訪者表示，他們信任「自己的雇主」；信任自家政府和媒體的比例，則各僅48%和47%。

委託進行這份調查的溝通行銷公司愛德曼的執行長愛德曼（Richard Edelman）表示：「如今企業執行長必須被看見，並展現個人抱負，且絕對要填補空缺，因為全世界正面臨領導人空缺。」

在美國樂觀氣氛則較濃。當地近半數一般大眾相信，5年後日子會更好；教育和收入水準皆較高的「有見識民眾」當中，持相同看法的比例更達62%。

愛德曼解釋美國調查結果時說：「股市表現非常好，加上監管鬆綁、富人減稅，若你是精英階層，情勢非常好。」

這份調查於去年10月19日至11月16日期間進行，訪問全球超過3萬3000人的意見。

調查發布時間，正是瑞士達佛斯（Davos）論壇召開前夕，今年約有3000名企業和世界領袖參加。目前全球憂慮因素包括美中貿易戰、英國脫歐和全球經濟成長減緩。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080121