需求下滑 工研院：今年製造業產值成長率1.58%

工研院IEKCQM預測團隊表示，美中貿易紛爭影響全球經貿成長動能，台灣製造業外銷也已經受到影響，整體需求預估轉為保守。中央社記者潘姿羽攝 108年1月22日

（中央社記者潘姿羽台北22日電）受到全球景氣趨緩、主力外銷市場需求下滑等影響，工研院IEKCQM下修今年製造業產值成長率至1.58%，貿易戰談判發展、原物料價格及中國債務風險將左右後續發展。

工研院台灣製造業趨勢預測模型（IEKCQM, Current Quarterly Model）團隊表示，美中貿易紛爭影響全球經貿成長動能，台灣製造業外銷也已經受到影響，整體需求預估轉為保守，同時，景氣趨緩也連帶造成原物料商品價格走跌，可能會限縮台灣製造業產值成長空間，預估2019年製造業表現將受影響，因此下修製造業產值成長率1.63個百分點，今年製造業產值估為新台幣19.56兆元。

IEKCQM進一步指出，2019年台灣製造業產值成長趨緩機率為61.3%，較上次預測增加6.5個百分點；展望全年，美中貿易談判發展、原物料商品價格波動及中國大陸債務風險等3大因素，將是左右景氣後續發展的重要指標。

預測團隊解釋，在全球景氣趨緩、石油輸出國組織（OPEC）主要國家製造業動能及消費信心偏弱的情況下，2019年上半年台灣整體經濟與製造業景氣不確定性明顯攀升，加上近期出口結束2016年11月以來的連續正成長，如果下半年沒有明顯的正面因素出現，趨緩機率可能進一步升高。

IEKCQM預測團隊分析，雖然美中兩國展開貿易談判協商，若能達成重要協議將有助於市場信心回穩，但亞太地區的企業投資規劃均已受到影響，對於經濟成長動能的負面效果恐將延續；內需部分，期待台商回流與減稅優惠措施能夠補上出口動能的缺口。

進一步觀察製造業4大業別，IEKCQM預測2019年金屬機電業產值為5.51兆元、年增1.15%，資訊電子業產值為6.67兆元、年增2.20%，化學工業產值為5.02兆元、年增1.1%，民生工業產值為2.36兆元、年增1.87%，4大業別產值成長率全數下修，尤以化學工業較上季下修4.12個百分點、幅度最顯著。（編輯：林興盟）1080122