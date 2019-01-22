南韓2018經濟成長2.7% 6年來最低

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）韓國銀行（相當於南韓中央銀行）今天指出，2018年南韓經濟成長率為2.7%，連續兩年未能破3，為6年來最低。

南韓聯合新聞通訊社報導，由於全球經濟放緩，各界屢次下調南韓2018年的經濟成長預期數字。

中美貿易摩擦持續，影響南韓經濟發展的外部環境轉趨嚴峻。國內方面，汽車等主要產業發展緩慢，主力之一的半導體市場需求未如預期，設備投資成長減緩，中小企業經營面臨難關。

報導指出，南韓GDP實際增長接近韓國銀行去年10月的預測，但高於金融市場普遍預期，也在政府提出的2.6%至2.7%內。各界普遍認為，南韓2018年經濟成長很難達到2.7%。

統計顯示，南韓2018年出口較2017年增加4%，為5年來最高，進口較2017年增加1.5%，製造業成長放緩為3.6%，建築業較2017年減少4.2%，減幅為7年來最高，服務業增加2.8%。

政府支出較2017年增5.6%，為11年來最高。民間消費增幅為2.8%，創7年新高。

建設投資減少4%，跌至1997亞洲金融危機後的最低水準，設備投資也創2008年華爾街風暴後的最低點。

韓國銀行指出，在半導體產業帶動下，南韓去年出口狀況良好，與中國的薩德問題緩和，為服務業出口注入活力。（編輯：廖漢原）1080122