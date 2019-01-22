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臨櫃交易未滿50萬免嚴查 蘇揆便民指示正式上路

最新更新：2019/01/22 11:47

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院長蘇貞昌17日宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50萬元，不需提示身分證件供核對。銀行今天已收到該項措施的公文，即日起正式上路。

銀行為防制洗錢及防詐騙，執行認識你的客戶（KYC），不時傳出民怨。蘇貞昌17日視察合庫總行臨櫃交易情形時表示，他接到許多民眾抱怨，防制洗錢變擾民，在銀行領一點錢，就算是熟客，也要一再被查問、一再填資料。

蘇貞昌當時表示，銀行執行洗錢防制、防詐騙都做得很好，但若過猶不及，卻加重行員負擔，更造成民怨，他指示未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過50萬元，不需提示身分證件供核對。

蘇貞昌上午在臉書分享17日的視察影片，並附上一首打油詩：「好消息，好消息，今天起，日常匯款更便利，行員不再裝作不認識你。平日不必吃枸杞，也能明目認得你。」

蘇貞昌也表示，「詐騙集團呀別欣喜，層層防護一樣擋著你呀，擋—著—你！」

另外，蘇貞昌在文末還用主題標籤（hashtag）寫上「＃各金融機構已經收到公文囉」、「＃簡政便民」、「＃接地氣衝衝衝」。（編輯：楊凱翔）1080122

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