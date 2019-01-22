環團籲撤專管計畫 經部：無解編水保區規劃

（中央社記者廖禹揚台北22日電）環保團體今天呼籲撤銷玉峰堰工業專管計畫，經濟部水利署澄清說，此計畫是為提升台南公共用水穩定，與水保區解編無關，現階段並無相關解編規劃。

台灣水資源保育聯盟等環保團體今天召開記者會指出，前瞻基礎建設計畫編列新台幣25億元，在台南玉峰堰興建工業引水專管，是為了讓曾文溪自來水保護區解編，解編後可能開放蓋設高爾夫球場、養豬、蓋工廠，呼籲撤銷這項計畫。

水利署發布新聞稿澄清表示，這項計畫將改善山上淨水場供水系統，是提升台南公共用水穩定的關鍵措施，台南地區因經濟發展迅速，加上人口持續成長，未來用水需求預期增加，須積極推動各項強化淨水場處理能力及水資源調度備援能力等供水穩定工作。

同時，目前推動的山上淨水場供水系統改善計畫，可增加淨水場處理能力，並提升水資源調度能力達每日最大10萬噸，使台南地區擁有10%供水備援能力，有助未來供水穩定。

水利署並強調，經濟部重視水源保育，在前瞻計畫中編列100多億元水庫集水區水質保護經費，強化集水區水源涵養及水質保護；這次案件與水質水量保護區解編無關，經濟部現階段也沒有相關解編規劃。（編輯：李信寬）1080122