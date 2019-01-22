海關防制豬瘟專案查緝 首波未查獲豬肉製品

（中央社記者邱柏勝台北22日電）農曆春節將屆，為防範非洲豬瘟入侵，關務署實施專案查緝，共計查獲違章案件440件，包括毒品4件318公斤、農產品及食品230件、1255公斤，但這波專案查緝並未發現任何豬肉製品。

關務署表示，農曆年前將再進行一波專案查緝，並對「高價低報」貨物加強查核，農曆年後也會不定期啟動專案查緝，確實防堵非洲豬瘟入侵。

關務署副署長彭英偉表示，本次專案查緝自9日起至11日止，為期3天，期間台北關從關務長到基層人員，可說是「全面出擊」，增派人力並增加查驗比例，務必做到滴水不漏。除非洲豬瘟有關的肉類製品外，化整為零違規進口及仿冒品、槍械等危安管制物品，也是專案查緝重點項目。

實施專案期間共緝獲違法（章）案件計440件，較專案前3天緝獲案件217件，成長翻倍。所緝獲案件包括重大毒品走私4件、毛重318公斤；農產品及食品230件、毛重1255公斤，以及仿冒品24件，其他涉及簽審規定及疑似化整為零182件，成果豐碩，頗具成效，涉案人及案物將依相關規定論處。

不過，這次專案查緝中，並未發現任何豬肉製品。對此關務署補充，海關已全面部署大型貨櫃及小型行李貨物郵包X光檢查儀，結合風險管理及情資交流機制，落實查緝進出口貨物、郵包、快遞及入出境旅客與其行李。

關務署表示，海關自去年1月1日至今年1月20日止，累計查獲未經檢疫豬肉及含有豬肉製品6777件、1萬5994.17公斤，其中旅客查獲6616件、1萬5654.23公斤最多，其次為郵包130件、186.15公斤及快遞貨物31件、153.79公斤，均移請防檢局依法裁處。

關務署進一步表示，為防範非洲豬瘟疫病入侵，及防制不法走私，關務署除強化風險管理、與各查緝機關協同合作，並藉由整合各查緝單位、調整查緝策略及作為等，加強邊境管控，未來將不定時執行專案查緝，遏止走私，維護國安並保障台灣養豬產業。（編輯：林沂鋒）1080122