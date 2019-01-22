美中貿易談判傳遇阻礙 亞股收黑

（中央社香港22日綜合外電報導）由於股市近期走揚，吸引投資人獲利了結，加上一篇報導引發外界對美中貿易談判進展感到擔憂，亞洲股市今天應聲收低。

法新社報導，股市缺乏推進動力，美國股市昨天因假日休市，投資人持續密切關注數項議題的發展，包括美國政府關門、英國脫歐和中國經濟走軟。

美中貿易談判原本籠罩樂觀氣氛，卻因彭博的一篇報導而受影響。報導引述不具名消息人士稱，美中在關鍵的智慧財產權議題上難以達成協議。這項議題是華府對北京不滿的一大原因。

此外新華社報導，中國國家主席習近平昨天對省部級幹部表示：「黨面臨的長期執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗，具有長期性和複雜性。」暗示他對中國經濟成長放緩造成的影響日益擔憂。

儘管本月稍早關於美中貿易談判的消息多屬正面，但外界目光如今轉向月底由中國首席貿易談判代表劉鶴參與的另一場談判，並觀望彭博的報導是否獲得證實。

北方信託公司（Northern Trust）的經濟學家發布報告指出：「近期跡象暗示，中國正面臨難以維繫經濟成長動力，因此硬著陸的風險升高。若中國跌回現實，我們全都將感受到震動。」

香港股市今天收盤下跌0.7%，上海股市收挫1.2%，東京和雪梨股市收低0.5%，新加坡股市收挫0.9%，首爾股市收盤下滑0.3%，威靈頓和孟買股市也皆收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080122