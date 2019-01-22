風電費率將出爐 德學者：做出量才能討論調降

歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會22日舉辦離岸風電大學堂講座，對於今年度躉購費率可能調降議題，德國離岸風電基金會教授斯基巴（右2）表示，有一定裝置容量才能討論費率調降問題。中央社記者廖禹揚攝 108年1月22日

（中央社記者廖禹揚台北22日電）今年度離岸風電躉購費率最快在1月底出爐，德國離岸風電基金會教授斯基巴看好台灣離岸風電發展，但認為必須要透過躉購費率維持發展動能，有一定裝置容量才能討論費率調降。

歐洲經貿辦事處、丹麥商務辦事處、德國在台協會及全球風能協會今天舉辦離岸風電大學堂講座，斯基巴（Martin Skiba）在會中讚許台灣政府擬定3.5GW適用躉購費率容量上限的做法，認為有助政府控制支出。

不過，談及目前躉購費率可能調降問題，斯基巴指出，每個國家降低成本前都必須有個學習期，各國面臨的挑戰與所需時間都不太一樣，台灣現在只有示範風場的2MW裝置容量，要降低成本必須先「把量做大」，並透過穩定制度設計讓業者有信心持續投入，因此躉購費率是現階段離岸風電發展關鍵。他認為，要建立一定的裝置容量，才能處理費率調降問題。

來自英國的全球風能協會（GWEC）執行長巴克威爾（Ben Backwell）表示，英國目前離岸風電裝置容量7GW，興建中裝置容量也有7GW，在供應鏈愈趨成熟狀況下，成本的確逐漸下降，「重點是量要做大，自然會有足夠動能帶動成本下降」。

巴克威爾並指出，全球在2018年對風力發電投資總額超過1000億美元，台灣在過去4年的相關投資也持續增加，顯示離岸風電是個快速發展產業，但在台灣的歐洲開發商現階段紛紛因為費率問題重新檢視投資規劃，「接下來兩週，台灣政府的決定對能否真正培植離岸風電產業、發展出完整供應鏈，具有舉足輕重的關鍵性」。

巴克威爾說，丹麥、荷蘭、德國、英國當然都希望買到最便宜的電，但「這不是一蹴可幾的事」，若連風機都沒有，怎麼可能一開始就把價格壓低；他認為，「台灣民眾目前的期待有點不切實際」。

巴克威爾指出，日本近年在推動離岸風電上有長足進步，之後「還有很多追兵」，但最早開始推動的台灣能否成為亞太地區離岸風點發展的樞紐，即將出爐的躉購費率至關重要。（編輯：林淑媛）1080122