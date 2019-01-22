世界經濟論壇登場 中國官員企業家露臉多

（中央社台北22日電）世界經濟論壇今天開幕，在多名西方領袖缺席的情況下，外界關注中國是否掌握更大話語權，或新興國家發言更受重視。中國除了國家副主席王岐山，包含馬雲在內的多名企業家也都出席論壇。

世界經濟論壇在瑞士的達佛斯小鎮舉行，央視客戶端報導，無論是參與的領袖、保安陣仗還是採訪媒體人數，今年的論壇都顯得較前兩年冷清。

美國政府因政府停擺而取消代表團在達佛斯的行程，英國首相梅伊則深陷脫歐困局缺席論壇，法國總統馬克宏也因處理國內局勢而無法到訪。在這樣的情況下，代表中國的王岐山將在論壇中發表演講。

另一名受到關注的是巴西領袖。法新社18日報導，美國總統川普已連續2年不出席此論壇，使得巴西新任右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將成為今年論壇的鎂光燈焦點。

今年論壇主題為「全球化4.0：打造第四次工業革命時代的全球架構」，時間從22日到25日，包括全球經濟格局、氣候變化、人工智慧、數位化等都是討論內容。

新京報報導，除了王岐山，中國證監會副主席方星海也針對金融開放和中國經濟等主題發言。

根據報導，在企業界方面，阿里巴巴集團董事局主席馬雲、他的預定接班張勇、復星集團董事長郭廣昌等人都出席論壇，備受關注的華為也派出輪值CEO胡厚崑參與數位經濟未來戰略展望的討論議題討論。（編輯：張淑伶）1080122