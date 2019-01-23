全球品牌價值500強排行榜 三星落居第5

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓媒體報導，英國知名品牌評估機構「品牌金融」（Brand Finance）近日發布「2019年全球品牌價值500強」，三星以912.82億美元品牌價值排名第5，較去年第4下滑1名。

南韓聯合新聞通訊社指出，亞馬遜以1878.05億美元的品牌價值位居榜首，蘋果（1536.34億美元）、谷歌（1427.55億美元）和微軟（1195.95億美元）緊隨在後。三星是前5大品牌中，唯一價值下降的企業。

報告認為，三星去年第3季在半導體、顯示器面板產品方面取得優異成績，但智慧手機Galaxy Note9和S9未能占據高端手機市場，其在中低端市場的地位也有所動搖。未來如能在手機領域再創輝煌，品牌價值有望再度提升。

報導指出，在躋身前10的亞洲品牌中，中國工商銀行和建設銀行分列第8和第10。除三星外的南韓企業中，現代汽車集團（第79）和LG集團（第91）也成功進入百強。另外，現代汽車集團會長鄭夢九入選「品牌金融」同期發布的「2019全球CEO百強榜」第53位。（編輯：陳永昌）1080123