英咖啡連鎖店經營不善 威脅3000名員工生計

英國咖啡連鎖店瓦萊麗法式蛋糕店22日宣布，由於無法重新獲得銀行融資，公司沒有足夠資金償還到期債務。（圖取自facebook.com/ValerieCafe）

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國咖啡連鎖店瓦萊麗法式蛋糕店（Patisserie Valerie）今天宣布，公司經營不善，對近200家分店的3000多名員工生計構成威脅。

瓦萊麗在給倫敦證券交易所（London Stock Exchange）的聲明中說：「法式蛋糕店控股集團（Patisserie Holdings plc）今天宣布，由於無法重新獲得銀行融資，很遺憾地表示公司沒有足夠資金償還到期債務。」

瓦萊麗將此歸咎於去年10月出現的「重大詐欺」情形，當時它發現4000萬英鎊（約新台幣16億3600萬元）的財務漏洞。

公司上週承認陷入更嚴重的財務困境，會計師發現「公司分類帳出現數千條謬誤記錄」。

瓦萊麗董事長強生（Luke Johnson）自掏腰包延長貸款，以確保員工收到本月工資。

瓦萊麗法式蛋糕店首家店舖1926年在倫敦蘇活（Soho）開幕，自2006年起大舉展店，從8家店成長到2017年5月時的192家。

公司表示，與匯豐集團（HSBC）和巴克萊集團（Barclays）談判以延緩付債破局，讓它別無選擇，只能委任安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）為管理人。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080123