中美貿易談判不穩定性發酵 亞股走勢分歧

（中央社香港23日綜合外電報導）中國和美國下週進行新一輪貿易談判前，投資人對中美談判成功的機率感到緊張，造成美股收低，影響亞洲股市今天走勢分歧。

今年初始面臨中國經濟放慢、全球展望疲軟，加上英國脫歐和美國政府關門等利空議題，令市場保持謹慎。

「金融時報」（Financial Times）和CNBC報導，華府拒絕北京提出在下一輪高層談判之前，舉辦行前預備會談的要求，美國投資人聞訊拋售股票。

白宮隨後出面否認報導，但觀察家表示，這些報導讓會談的脆弱性獲得關注。彭博前一天曾報導，雙方就智慧財產權的關鍵事項難以達成協議。

Nationwide Funds Group投資研究主管赫基特（Mark Hackett）說：「投資人顯然仍有些許不安，因此我們預期波動將持續。」

「隨著有關全球經濟放緩、貿易戰和政府關門等新聞頭條不斷讓人感到不安，投資人很容易受到驚嚇，但我們認為這是暫時的，而非永久性的。」

港股恆生指數小漲0.06%，上證綜合指數略漲0.07%，日股日經指數微漲0.03%。

新加坡股市富時海峽時報指數挫跌0.20%，澳洲S&P/ASX 200指數下挫0.33%，南韓Kospi指數上漲0.37%，台北股市下挫0.58%。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080123