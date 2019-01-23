瑞士世界經濟論壇 聚焦中國經濟走向

（中央社達佛斯22日綜合外電報導）世界經濟論壇在瑞士達佛斯舉行，繼巴西極右派總統波索納洛承諾改革、重視環保後，全球企業菁英今天的焦點落在中國與歐洲上。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）登台演說隔天，會議主軸轉往負責磋商美中貿易戰休兵大任的中國國家副主席王岐山身上。

這場年度會議原本預料看到美中雙邊就貿易問題接觸，但美國卻因聯邦政府局部停擺而取消出席會議。

除了貿易戰議題，與會者也關切中國經濟成長走緩。

經濟專家群預測中國2019年經濟將有6%的成長，雖然仍相對強健，卻是在中國近年耀眼表現的水準以下。

各界的焦點都將在王歧山身上，要看中國政府是否要提出振興計畫，或採自由化經濟措施，藉以恢復已消褪的投資信心。

同樣列入達佛斯議程的還有歐洲事務。德國總理梅克爾（Angela Merkel）照往例出席論壇、推動德國經濟，但梅克爾預定2020年卸任，論壇中的光芒減弱不少。

英國首相梅伊（Theresa May）則為了脫歐問題不克出席，改由國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）代勞，將向投資人保證英國脫歐後的未來情勢。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1080123