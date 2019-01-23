桃園人口成長稱霸6都 北市4年流失6.8萬人

（中央社記者韋樞台北23日電）根據6都民政局資料統計顯示，6都近6年淨遷入人口，截至2018年底，桃園市連6年人口淨遷入，累計達13.7萬人，為直轄市人口吸力最強都會；台北市卻連4年衰退，累計流失6.8萬人。

東森房屋研究中心表示，根據統計6都近6年人口淨遷入程度，台北市連4年人口淨遷出，累計達6.8萬人，2018年底人口數約266.8萬人；新北市從2014年連續淨遷出到2017年，累計達1.82萬人，2018年好不容易淨遷入4030人，目前人口399.5萬人。

桃園市連6年淨遷入人口累計達13.7萬人，居6都之冠，目前人口222.1萬人；台中市人口也是連6年淨遷入，累計達6.73萬人，目前人口280.3萬人；台南市過去6年僅2015年淨遷出百餘人，其餘5年均小幅淨遷入，目前人口188.3萬人；高雄市僅2016年淨遷入61人，其餘5年均淨遷出，累計達9630人，目前人口277.3萬人。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，桃園距離雙北近，享有地緣優勢，房價2字頭較雙北親民許多，2014年正式升格直轄市，人口流入開始增多，2015年淨遷入達3.6萬人高峰。

近年桃園機捷通車，加上當地政府推動社會福利、工業發展、招商，有助人口遷入，持續吸引雙北市民眾南移、中南部青年北漂族流入，讓桃園淨遷入連6年稱霸全台，人口平均年齡僅38.6歲，為6都最年輕都會；桃園各區中以桃園區44萬人、中壢區41萬人最多，淨遷入人口量最高，相對這兩區去年房市交易量也高。

于靜芳指出，台中市在台74線快速道路通車、台中軟體園區進駐等建設議題，不僅吸引大量就業人口紅利，也是台商回流進駐重點都會；台中市2017年整體人口約278萬人，2018年不僅突破280萬人，超越高雄市的277萬人，其中以北屯區、太平區人口增加最多，兩區占全市淨遷入人口5成比例。

她觀察高雄市去年整體淨遷出1990人，全市人口277.3萬人，雖九合一大選後讓高雄去年12月整體看屋人潮、人氣增加不少，但進場人數少，近期房市交易量還未大幅成長，仍以鳳山、三民、楠梓區為主要熱區。（編輯：王永志）1080123