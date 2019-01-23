中國製造2025 美國商會：仍在推進中

（中央社台北23日電）中美高層貿易談判登場前的關鍵時刻，美國商會和中國美國商會日前聯合公布報告，闡述中國正在如何推進「中國製造2025」計畫。預料這將成為中美爭論焦點，並為美方對華施壓增添理據。

美國華爾街日報（WSJ）中文網今天報導，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）和中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）上週向美國貿易代表提交這份報告。在長達142頁的報告中，其中32頁談到「中國製造2025」如何在全中國展開。

報告說，有證據顯示，中國省級官員正在進行「深入、協調和持續的工作」，以實現中央政府的「中國製造2025」計畫目標。

報告指出，廣東省地方官員鼓勵企業成為機器人技術的「骨幹」企業，創建「安全可靠」的下一代資訊技術系統，並將該地區建設成為「中國製造2025示範區」；老工業區遼寧省則有針對先進製造業和科學投資的稅收優惠政策。

「中國製造2025」是北京實現製造強國戰略的首個10年行動綱領，旨在使中國成為電動車、航空航天、機器人和其他製造業前沿領域的領導者。

美國發起貿易戰的原因之一就是不滿中國政府大量補貼有關產業，以及迫使美國企業向中國合作夥伴轉讓技術，造成不公平的競爭環境。

有報導說，中國官員先前同意起草替代計畫，中方宣傳口徑也明顯淡化「中國製造2025」。外交部發言人陸慷上個月接受日媒訪問時表示，「中國製造2025」目前只是規劃指南，還不是正式的產業政策，外界報導有所偏差。

此外，中方談判人員也認為，美國誇大「中國製造2025」的重要性。華爾街日報引述知情者說，中國副總理劉鶴與美國商業團體會面時，已淡化了這項計畫的重要性。

美國商業團體的上述報告也重點提出改革中國經濟的一些具體需求，以便美國企業能獲得更公平的競爭機會。但報告未提及要求增加美國出口。

美國商會大中華區執行長王杰（Jeremie Waterman）說，「對本屆政府來說，採購或許很重要，然而就未來的根本性改革而言，採購並不是解決方案」。

這項報告讓中方淡化「中國製造2025」計畫重要性的努力受到質疑，也為美國談判代表向中國施壓、要求作出改變，提供了更多證據。

劉鶴將於30至31日訪美，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財長梅努欽（Steven Mnuchin）展開關鍵一輪的貿易談判。

綜合各方消息，中美在採購美國商品、擴大市場准入方面進展突出，但在關鍵的結構性問題上並無進展。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080123