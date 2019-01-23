這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
專題／偏鄉兒科醫難尋 家長欠信任醫師好無奈
生活

專題／偏鄉兒科醫難尋 家長欠信任醫師好無奈

洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人
運動

洋基終結者李維拉全票通過進名人堂 史上第一人

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光
娛樂

奧斯卡獎提名揭曉 羅馬真寵各獲10項提名最風光

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災
運動

C羅逃稅被罰6.7億元 躲過牢獄之災

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

晶電攜手環宇-KY 互通晶圓代工及半導體技術

最新更新：2019/01/23 16:56

（中央社記者吳家豪台北23日電）LED磊晶廠晶電今天與砷化鎵廠環宇-KY簽訂策略合作協議書，晶電及其子公司晶成半導體將提供環宇-KY 6吋晶圓代工服務，而環宇-KY及其子公司將提供三五族化合物半導體製程技術支援。

晶電發布重大訊息表示，環宇-KY預計於2019年第一季末之前投資取得晶成半導體普通股1640萬股，占晶成半導體目前已發行普通股一億股的16.4%。雙方公司將分階段進行多方面代工業務合作，環宇-KY將視後續業務發展需求，評估增加對晶成半導體的持股。

晶電指出，此項策略合作期能結合雙方公司產能與技術優勢，將有利於進一步擴大代工產品與客戶基礎，以達到擴大營運規模、提升獲利的目的。

晶電董事會去年6月決議通過，分割讓與營業價值新台幣10億元予晶電100%持股的新設子公司晶成半導體股份有限公司，主要目的是落實專業分工及資源更有效運用。

LED產業受到終端需求不佳的影響，晶電2018年全年營收達新台幣203.27億元，年減19.88%。去年前3季每股盈餘0.48元，遠低於2017年同期的1.18元。（編輯：李信寬）1080123

地機族