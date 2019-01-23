晶電攜手環宇-KY 互通晶圓代工及半導體技術

（中央社記者吳家豪台北23日電）LED磊晶廠晶電今天與砷化鎵廠環宇-KY簽訂策略合作協議書，晶電及其子公司晶成半導體將提供環宇-KY 6吋晶圓代工服務，而環宇-KY及其子公司將提供三五族化合物半導體製程技術支援。

晶電發布重大訊息表示，環宇-KY預計於2019年第一季末之前投資取得晶成半導體普通股1640萬股，占晶成半導體目前已發行普通股一億股的16.4%。雙方公司將分階段進行多方面代工業務合作，環宇-KY將視後續業務發展需求，評估增加對晶成半導體的持股。

晶電指出，此項策略合作期能結合雙方公司產能與技術優勢，將有利於進一步擴大代工產品與客戶基礎，以達到擴大營運規模、提升獲利的目的。

晶電董事會去年6月決議通過，分割讓與營業價值新台幣10億元予晶電100%持股的新設子公司晶成半導體股份有限公司，主要目的是落實專業分工及資源更有效運用。

LED產業受到終端需求不佳的影響，晶電2018年全年營收達新台幣203.27億元，年減19.88%。去年前3季每股盈餘0.48元，遠低於2017年同期的1.18元。（編輯：李信寬）1080123