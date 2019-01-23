總公司將從英國遷移星國 戴森：與脫歐無關

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國電器先驅製造商戴森（Dyson）今天表示，鑑於亞洲需求量旺盛，將在今年把總公司從英國遷移到新加坡，並稱這與脫歐無關。

法新社報導，這個集團由直言支持脫歐的連續創業家戴森（James Dyson）所創辦和擁有，去年已宣布，將在新加坡生產電動車。

戴森公司強調，公司由英國西部威爾特郡（Wiltshire）馬姆斯伯里（Malmesbury）遷移到新加坡的決定，與脫歐無關。

戴森公司以生產無線吸塵器、烘手機和電扇等產品聞名，現在放眼電動汽車，尤其是亞洲市場。

戴森公司在財務報表中指出：「戴森與日俱增的多數客戶和我們所有生產作業都在亞洲，這種轉變已存在一段時間，如今隨著戴森的電動車上市，轉變還會加速。」

「這將使戴森主管人員進駐新加坡的比例日增，以便能快速有效地為公司作出正確的決定。」

「這不會使我們的任何投資和招募計劃改變，然而在目前這個時機，戴森總公司將遷移到那裡，以反映亞洲對戴森業務的重要性日增。」

戴森的原型電動車建造計畫現正進行中，將在2020年完成，然後在2021年舉行產品發表會。（譯者：蘇梨若/核稿：張佑之）1080123