宏碁扶植校園電競 新年度計畫3月開跑

（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠宏碁積極推動校園電競，今天舉辦Predator掠奪者校園電競種子訓練暨參訪授證活動，宣布年度校園電競種子計畫結束，新年度計畫將於3月新學年開放報名。

宏碁發布新聞稿指出，在2018年度校園電競種子計畫期間，宏碁於各大專院校舉行超過19場Predator掠奪者校園電競種子訓練課程，邀請電腦專家、實況主、網紅及比賽主播等人，分享電競產業鏈中每個角色的實作經驗，也推出競賽活動，並提供多元實習工讀機會。

宏碁表示，電競產業不缺乏優質選手，但後勤教育才逐步起步，即便是硬體廠商對電競相關人才也是求賢若渴。有鑑於此，宏碁於2017年中啟動校園電競種子計畫，號召各校電競社團同學加入，並聘請專業講師自辦開箱寫作、口碑宣傳、賽事舉辦、實況直播等電競相關課程以及競賽實作。

2018年度宏碁校園電競種子計畫共計全台20所大專院校、超過150人參與，計畫最後邀請學員前往宏碁汐止總部參訪及頒發證書，並參觀宏碁設計重鎮A Corner及展示中心Demo Center。宏碁將於今年3月開放新年度校園電競種子計畫報名。

大同大學電競社團社長孫鼎鉉表示，透過參與宏碁電競種子計畫，他學習到舉辦比賽的技巧，並深入了解電競產業不同面向。

東南科技大學學生紀佩瑩說，感謝宏碁校園電競種子計畫提供各種課程，包括實況主「大天神」的入門教學與實況主「咪妃」的剪輯教學，讓她學到很多。（編輯：楊玫寧）1080123