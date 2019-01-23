美中貿易戰 川普強硬立場不會軟化

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）顧問表示，美國總統川普儘管十分希望藉由和中國達成貿易協議，來提振金融市場，但對於要求北京施行實質結構性改革的立場同樣不會軟化。

消息人士透露，隨著3月1日貿易戰休兵期限逼近，美中雙方對於關鍵性結構改革的立場仍然分歧。

要求匿名的美國官員說：「我們的疑慮尚未得到充分處理。」這名官員表示，以強硬派貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）為首的川普團隊，除了聚焦貿易失衡外，還鎖定這類結構性議題。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow ）告訴路透社，強制技術轉移、剽竊智慧財產權，以及所有權限制依然是川普政府首要關切議題。

柯德洛說：「總統一再表示，這些議題攸關重大。他不會讓步。」

知情人士告訴路透社，美中貿易談判缺乏進展，川普政府因此取消和一個低層級中國代表團的面對面會談。這個代表團是在中國國務院副總理劉鶴月底訪美前，赴美進行預備會談。

美國財長梅努欽（Steve Mnuchin）上月表示，北京已做出逾1.2兆美元的額外貿易承諾。但這樣的承諾對川普或他的團隊來說，並不足夠。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080123