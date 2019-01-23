離岸風電邁步 韓LS公司向台出口海底電纜

南韓LS電纜公司將首度向台灣出口海底電纜，為台灣離岸風電場提供170公里的海底電纜，預計2025年前實施大型海底電纜專案。（LS電纜提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 108年1月23日

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓LS電纜公司掌握對台商機，首度向台灣出口海底電纜，為台灣離岸風電場提供170公里的海底電纜，預計2025年前實施大型海底電纜專案。

政府計畫2025年達成非核家園目標，以提高天然氣和可再生能源發電比例以取代煤炭與核能。離岸風電的發展有利於強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。

LS電纜公司相關人士今天在首爾對中央社記者表示，該公司代表理事（總裁兼首席執行長）明魯賢已於7日正式宣布將向台灣供應170公里的66kV海底電纜。這是南韓電纜製造商首度向台灣出口海底電纜。

LS電纜公司順利爭取到進軍台灣市場的機會，預計至2025年前實施大型海底電纜專案。

LS電纜公司有關人士指出，LS為台灣雲林離岸風電場供應海底電纜，該離岸風電場由德國主要風力發電公司之一的達德能源集團（wpd）旗下的YunNeng 風電公司建造，並由Subsea 7集團旗下的汐威離岸電纜鋪設工程公司（Seaway Offshore Cables）負責在台灣雲林縣岸邊進行安裝工程。

這名人士也說，據瞭解，台灣計畫於2025年關閉核電廠並用可再生能源取代核能，故投資230億美元用於建設5.5GW離岸風力發電，並安裝2000公里以上的海底電力網，南韓公司欲爭取相關的商機。

南韓LS電纜公司指出，LS電纜與來自歐洲及日本的電纜製造商競爭該項目，最終憑藉著該公司在北美、歐洲及中東各國完成重要專案的實績，成功爭取到在台灣雲林離岸風電場的合約。

LS電纜公司說，由於該公司生產的66kV海底電纜可用於8MW渦輪機，這些渦輪機可運用於全球的大容量離岸風力發電，因此在新一代市場也會發揮著重要的實績作用。

另外，LS公司在預測能源市場的變化後，正著手開發新的成長引擎，包括超導電纜、HVDC和環保型汽車零組件，為未來做好準備。（編輯：高照芬）1080123