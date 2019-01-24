歐盟個資法開鍘Google 國發會：台企影響有限

（中央社記者潘姿羽台北24日電）史上最嚴格個資法之稱的歐盟通用資料保護規則（GDPR）上路後，Google接到5千萬歐元罰單，國發會表示，GDPR不至於對台灣的涉歐企業產生過大衝擊，不過仍將密切注意後續發展。

國發會表示，Google免費提供資訊服務高達20項，處理資訊量多又複雜，法國個資監理機關認為，Google免費提供服務進而取得個人資料進行個人化廣告，但告知用戶如何使用個資的方式並不透明，且推送廣告也未經當事人同意，因而認定違反GDPR。

歐盟GDPR對科技巨頭開出第一槍，市場擔憂台灣的涉歐企業可能步入後塵，國發會對此表示，去年5月GDPR施行前，國發會已進行全盤了解，目前國內受GDPR影響較大的產業為航空業及金融業，不過這些產業的營運型態與Google這類大型網路服務業有所不同，也就是說，GDPR施行不至於對台灣涉歐企業產生過大衝擊。

國發會也說，此案是GDPR施行後的首度鉅額裁罰案，據了解，Google將對此裁罰提起訴訟，後續發展及影響仍待觀察；國發會將密切注意後續發展以及其所涉及GDPR的適用爭議，包含透明度及同意取得方式等，以協助國內企業因應。（編輯：楊凱翔）1080124