這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
委內瑞拉總統鬧雙包 鎮暴警察與反對派群眾衝突
國際

委內瑞拉總統鬧雙包 鎮暴警察與反對派群眾衝突

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷
地方

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈
產經

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇
文化

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

歐盟個資法開鍘Google 國發會：台企影響有限

最新更新：2019/01/24 10:15

（中央社記者潘姿羽台北24日電）史上最嚴格個資法之稱的歐盟通用資料保護規則（GDPR）上路後，Google接到5千萬歐元罰單，國發會表示，GDPR不至於對台灣的涉歐企業產生過大衝擊，不過仍將密切注意後續發展。

國發會表示，Google免費提供資訊服務高達20項，處理資訊量多又複雜，法國個資監理機關認為，Google免費提供服務進而取得個人資料進行個人化廣告，但告知用戶如何使用個資的方式並不透明，且推送廣告也未經當事人同意，因而認定違反GDPR。

歐盟GDPR對科技巨頭開出第一槍，市場擔憂台灣的涉歐企業可能步入後塵，國發會對此表示，去年5月GDPR施行前，國發會已進行全盤了解，目前國內受GDPR影響較大的產業為航空業及金融業，不過這些產業的營運型態與Google這類大型網路服務業有所不同，也就是說，GDPR施行不至於對台灣涉歐企業產生過大衝擊。

國發會也說，此案是GDPR施行後的首度鉅額裁罰案，據了解，Google將對此裁罰提起訴訟，後續發展及影響仍待觀察；國發會將密切注意後續發展以及其所涉及GDPR的適用爭議，包含透明度及同意取得方式等，以協助國內企業因應。（編輯：楊凱翔）1080124

地機族